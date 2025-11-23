CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımın mücadelesinden memnunum!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımın mücadelesinden memnunum!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. İşte Palut’un açıklamaları…

23 Kasım 2025 Pazar 22:24
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Oyuncularımın mücadelesinden memnunum!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Rize ekibi 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 5-2 kaybetti. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Palut'un açıklamaları...

"10 DAKİKADA 3 GOL 1 KIRMIZI"

"55 dakikada istediklerimizin bir çoğu gerçekleşti. 2 gol de bunun ekstrası oldu. 2-0 öne geçtik ama kötü goller yedik. 10 dakikada 3 gol, 1 kırmızı kart. Neler yapabiliriz diye düşünmeden oldu. 5-3-1'e dönmek istedim ama bir anda 3-2 oldu. Eksik olsak da puan için 3-4-2 oynadık. Riskler barındırıyordu, farkındaydım. 3-2'den sonra 10 dakika oyun fena gitmedi ama 2 geçiş hücumuyla kötü skor oldu. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama 10 dakika maç, 2 gol 1 kırmızı kart, hamle yapamadan 1 gol daha. 55-65 arası başka bir oyun oldu. Üzgünüm. İyi hazırlanmıştık. 2-0'dan sonra geçişte topları kazandıktan sonra fazla cömerttik. Ayaklarımız yerden kesildi. Takımımız maça başladığımız düzeyde devam edebilirdik. Kötü goller yedik. İyi başladığımız maçı çok kötü skorla kaybettik. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum."

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
