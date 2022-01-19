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Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. İki takım da kötü gidişata dur demek adına bu karşılaşmayı kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:52
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

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