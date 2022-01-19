Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR-ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel