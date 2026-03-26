Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı!

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı ağırladı. Tek maç üzerinden oynanan kritik eşleşmede kazanan taraf 1-0'lık skorla Bizim Çocuklar oldu. Millilerimizin golünü dakika 53'te Arda Güler'in şok asisti ile Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Tüpraş Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılan A Milli Takımımızın finaldeki rakibi Slovakya–Kosova eşleşmesini kazanan ülke olacak.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAMIZ HALİNDE RAKİPLERİMİZ

Türkiye, final maçını kazanması halinde Dünya Kupası gruplarında Paraguay, ABD ve Avustralya ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İlk yarı)

17. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

19. dakikada Abdülkerim'in uzak mesafeden şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Radu'da kaldı.

32. dakikada Kenan, sol tarafta rakipten kazandığı topla ceza sahasına kadar ilerleyip pasını ceza yayı önündeki Arda'ya aktardı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.

(İkinci yarı)

53. dakikada sağ tarafta topu alan Arda, ceza sahasına koşu yapan Ferdi'ye uzun pasını aktardı. Kale önünde topu kontrol eden Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

56. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte yükselen Mihaila, kafayla kale önüne pasını indirdi ancak Birligea'dan önce Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası sol çaprazında Abdülkerim'in uzaklaştırdığı topa Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Ferdi'nin uzaktan şutunda savunmadan seken top ceza sahası sol çaprazındaki Hakan'ın önüne düştü. Hakan'ın yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

61. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

72. dakikada Kenan ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sol çaprazından Arda'nın sert şutunda kaleci Radu meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

77. dakikada sağ taraftan ön direğe kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mihaila'nın sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

A Milli Takım'ın play-off maçları için aday kadroya çağrılan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

BAKAN BAK, TÜPRAŞ STADI'NDA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Romanya mücadelesini Tüpraş Stadı'nda takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

DOĞU TRİBÜNÜ'NDE KOREOGRAFİ YAPILDI

A Milliler'in, Romanya'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Doğu Tribünü'nde koreografi yapıldı. Türkiye'nin 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Sengal'i mağlup ettiğimiz karşılaşmada İlhan Mansız ve milli futbolcuların yaşadığı sevince yer verildi. Bu koreografinin yanında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür başta olmak üzere EURO 2024'te boy gösteren futbolcuların görselleri yer aldı. Ayrıca 'Aynı ruh, aynı hava' yazısıyla koreografi tamamlandı.

TRİBÜNLERE BAYRAK DAĞITILDI

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Tüpraş Stadı'ndaki koltuklara Türk bayrağı bırakıldı. A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, maçtan önce bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti. Romanya mücadelesi için Tüpraş Stadı'na gelen mehter takımı, karşılaşma öncesinde çaldığı marşlarla taraftarları coşturdu.

TÜPRAŞ STADI'NDA 4,5 YIL SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı. Son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ karşısında bu statta sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-2'lik ayrılmıştı.

MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalınan maçın 11'inde 8 değişiklik yaparak Romanya maçında takımını sahaya sürdü. İspanya deplasmanında daha az forma şansı bulan isimlere şans veren İtalyan teknik adam; Altay, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerlerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'i sahaya süren İtalyan teknik adam; hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.