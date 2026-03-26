Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu o golü anlattı: Böyle bir an geleceğini biliyorduk!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup eden Bizim Çocuklar, Dünya Kupası bileti için deplasmanda oynayacakları son maçı beklemeye koyuldu. A Milli Takım'a galibiyeti getiren gol, dakika 53'te Arda Güler'in asisti ile Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. İki yıldız futbolcu, maçın ardından gole dair dikkat çeken açıklamalarda bulundular. İşte o ifadeler...

ARDA: FERDİ ABİ İNANILMAZ BİR KOŞU ATTI

"Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi abi inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FERDİ: DEVRE ARASINDA KONUŞMUŞTUK

"Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!"