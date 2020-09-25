Şenol Güneş'ten yabancı kuralı sözleri... "Türk oyuncuların oynamasından yanayım!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kurulula verdiği röportajda; Süper Lig'deki yeni yabancı kuralı, ay-yıldızlıların son durumu, yurt dışında forma giyen Türk futbolcular ve 21 takımlı sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk futbolcuların Süper Lig'de daha fazla oynatılması gerektiğini belirten Güneş, Uluslar Ligi'nde alınan Macaristan yenilgisi sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KEYİF VEREN MAÇ GÖRMEDİM"

Futbol ortak bir değer ve hazine. Sağlıklı kararlar alındı, ligler bitirildi, yeniden başladı. 2-3 aydır uzun bir süre futbolcular ayrı kaldı. Fiziksel olarak belki gelişim kaydettiler ama maç performansı olarak henüz kaydedilmedi. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görmüş olduk.1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim.

"GALATASARAY ÇOK DİNAMİK"

Galatasaray çok dinamik. Başakşehir - Galatasaray maçı fena değildi. Oyuncuların performansları da üst seviyede değil. İzleyenlerin keyif almayıp, kaçacağı bir dönem olabilir. Bizlerin de dikkat etmesi gerek.

Milli maçlar 3 gün içerisinde oynanıyor. Biz daha önce en geç oynadık. Şimdi kampın en yakın günü oynadık. Yine kampımız var. Toplanıp gideceğiz. Rakibi analiz edip kendi oyununuzu oynamak için zamanınız yok. Ligler geç başladığı için hangi oyuncu ne kadar formda bilemiyoruz.

"BİR KISMI İDMAN YAPMIYORDU!"

Oyuncu tatilden gelmiş. İdman, maç yapmamış, transfer yapmamış. Cengiz'i ben biliyorum ama takımında idman yapma şansı olmadı. Hala devam edenler var. 4-5 oyuncunun transferi henüz olmadı. Olabilecek transferler var. Bu oyuncuların bazıları idman yapıyordu, bir kısmı gideceğini bildiği için idman yapmıyordu. Genç oyuncuları takımlarında çalıştığı için oynattım ama beni yanıltan o oldu.

İkinci maçta iyiydik. Takım oyununda iyiydik. Savunma takımları başarılı gözüküyor ama uzun vadede başarılı olacaklarını sanmıyorum. İlk maçta oynatacağım maçları iki maç üst üste oynatmak istemiyordum. Sakatlık durumu da var. Biri de Çağlardı. Gruptan çıkmak tabii ki önemli ama hazırlık maçı aynı zamanda.

"ELEŞTİRİ ALMAK İÇİN BURADAYIZ"

Mert Hakan ilk maçta bir sakatlık geçirdi, ikinci maçta oynamadı yeni toparladı. Bu sezon bu risk çok fazla. Fazla değiştiren takımlar da, az değiştirenler de var. Ben inandığım yoldan gidiyorum ve böyle doğru olduğunu düşünüyorum. Deneme yanılmayı fazla yaptığımızı göstermez. Biz eleştiri almak için buradayız. Eleştirilerdeki doğruları değerlendirir, yanlışları çöpe atarım.

6-7 futbolcu bir arada olsa işime gelir. Daha dağınık ama oyuncunun Avrupa'da farklı takımlarda oynaması da takımı zenginleştirir. Uzun sakatlıklardan dönen oyuncuları da gördük burada. İki maç üst üste Merih'i oynatamam ben. Ozan'ı gördük, aynı Ozan kendi takımında olumsuzdu. Avrupa'da oynamaları 1. Lig ya da 2. Lig fark etmez tabii ki avantaj. Biz inandığımız takımı yapıyoruz. Saha içinde ve saha dışında ne bekliyorsunuz? Bende iyi olan bir futbolcu takımında oynamıyorsa ben devam ederim onunla.

"TÜRK OYUNCULARIN OYNAMASINDAN YANAYIM"

Biz bir aileyiz. Eldeki oyunculara 'Size güveniyoruz' diyoruz. Yeni oyunculara da 'Gelmek istiyorsan diğer oyuncuları geç' diyoruz. Bunu demezsek rekabet olmaz zaten. Yeni oyuncular da getirmeliyiz ki 3-5 sene sonra bu oyuncuları zorlayıp geçmeli. Üretim yapmalıyız yoksa tıkanırsınız.

Mevcut düzen üretime dönük değil. Eldeki oyuncular bu anlamı taşımaz. Şikayetçi olmak için gelmedim, çözüm üretmek için geldim. Eldeki oyuncuları yarıştırmak, yeni oyuncular katmak istiyoruz. Türk futbolunun geleceği için burada varız. Ben Türk oyuncuların oynamasından yanayım. Ayrıcalık yapılsın demiyorum ama yetişmesinden yanayım" açıklamasını yaptı.

Biz bir yerlere geldik. Avrupa'da, dünyada saygı gören ve marka değeri olan bir takımız. Zaten öyleydik ama bir ara kaybediyorduk. Oynadığımız futbol onlardan aşağı olmasın, üstünde olsak da bizi yanıltmasın. Bizim için bir futbol felsefesi var ve onu yapmaya çalışıyoruz.

"YABANCI KURALINA ALET OLMAM İSTENİYOR!"

Yabancı oyuncu kuralı Türk futbolu için konuşulmuyor. Konuşulan her konuda, herkes kendi çıkarına göre hareket ediyor. Sonrasında benim de buna alet olmam isteniyor. Ben alet olmam. Benim fikrim var. Ben TFF'ye fikirlerimi söylerim."