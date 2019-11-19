Alnımızın akıyla

EURO 2020'ye vize alan Milli Takım, H Grubu'nu 2-0'lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı. 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayıp grubu 25 puanlı Fransa'nın ardından 2. tamamlayan Türkiye, 23 puanla, 2.3 puan ortalaması tutturdu. Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'na giden Türkiye, EURO 96'ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000'e 8 maçta 17 puan (2,12), EURO 2008'e 12 maçta 24 puan (2) ve EURO 2016'ya 10 maçta 18 puanla (1,8) katılmıştı.



SAVUNMAMIZ SAĞLAM

Milli Takım, grup maçlarında da defansında çok başarılı bir performans ortaya koydu. Türkiye, oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini İzlanda deplasmanında kalesinde gören ayyıldızlı ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında kalesinde gördü. Türkiye ayrıca elemelerdeki iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. İç sahadaki 5 maçında kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı.

TÜRKİYE 3. TORBADA

EURO 2020'deki rakiplerimiz 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.



İLKLER ANDORRA'DA

Ay-yıldızlıların deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği karşılaşmada birçok ilk yaşandı. Genç futbolcular, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Mert Çetin, ay-yıldızlı formayı ilk kez bu maçta giydi. Kaleci Uğurcan Çakır ile Nazım Sangare ise ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı forma ile mücadele etti. Andorra karşılaşmasında galibiyeti getiren 2 golü atan Enes Ünal da A Milli Takım'daki ilk gol sevinçlerini yaşadı.



GÜNEŞ DÖNMEDİ

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen A Milli Takım, dün sabah saatlerinde yurda döndü. Ay-yıldızlılar, sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafilede, teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra Avrupa'da forma giyen isimler yer almadı. Şenol Güneş'in, Ümit Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı maçı izlemek için bu ülkede kaldığı, futbolcuların ise kulüp takımlarının olduğu şehirlere gittiği öğrenildi.