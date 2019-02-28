TFF Şenol Güneş'i resmen açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 14:08
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