Turgay Demir: "Milli Takım için sezon sonu beklenecektir"

Fotomaç Yazarı ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, Şenol Güneş'in Milli Takıma imza atması üzerine Spor Ajansı'na değerlendirdi.Fotomaç Yazarı ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, Şenol Güneş'in Milli Takıma imza atması üzerine Spor Ajansı'na değerlendirdi. Turgay Demir, "Sezon sonundan önce Milli Takıma gider mi bence gitmeli ancak Fikret Orman, Şenol Güneş'i gönderirse taraftarı karşısına alır. Şenol Güneş kendisi giderse taraftarın tepkisini çeker. Demirören şimdi alırsa 50 yıl unutulmaz. Kimse elini taşın altına koymaz. Beşiktaş şampiyonluk yarışından kopana kadar bu böyle gider. Zaten mayıs ile mart arasında iki tane resmi maç ve zaten takımın başında kim olursa olsun Şenol Güneş ile iletişim halinde olacaktır. Kimler çağrılacak, kadroda kimler olacak bunları Şenol Güneş belirleyecektir. Hayırlı olsun."