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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!
Sezon sonu için A Milli Takım ile anlaşan ve Fenerbahçe derbisinde oyuna müdahale etmekte geç kaldığı için eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, yönetimden karşı bir hamle geldi.
28 Şubat 2019 Perşembe 11:44 Güncelleme: 28.02.2019 11:51
Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin sona ermesine adım adım yaklaşılırken iplerin kopamamasının sebebi belli oldu.
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Siyah-beyazlı yönetimin sezon başından bu yana tecrübeli teknik adama ödeme yapamadığı ortaya çıktı.
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