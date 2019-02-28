Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi! - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Sezon sonu için A Milli Takım ile anlaşan ve Fenerbahçe derbisinde oyuna müdahale etmekte geç kaldığı için eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, yönetimden karşı bir hamle geldi.
28 Şubat 2019 Perşembe 11:44 Güncelleme: 28.02.2019 11:51
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin sona ermesine adım adım yaklaşılırken iplerin kopamamasının sebebi belli oldu.

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Uzun süredir yönetimde tecrübeli teknik adamı istemeyen isimlerin olduğu konuşuluyordu.

Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Şenol Güneş'in de millî takımla anlaştığı ortaya çıkmış ancak resmî açıklama bir türlü yapılamamıştı.

Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Siyah-beyazlı yönetimin sezon başından bu yana tecrübeli teknik adama ödeme yapamadığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Şenol Güneş'in de iki milyon avroyu bulan alacağından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi beklemeye aldığı öğrenildi.

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