Şenol Güneş'in F.Bahçe kabusu
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Şenol Güneş'in F.Bahçe kabusu

Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'ye karşı oynanan karşılaşmalarda skor avantajını koruyamıyor...

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27 Şubat 2019 , Çarşamba
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