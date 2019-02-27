Şenol Güneş'in F.Bahçe kabusu
Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'ye karşı oynanan karşılaşmalarda skor avantajını koruyamıyor...
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