Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma
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Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş ile Beşiktaş taraftarı arasında tartışma yaşandı.

İşte o diyalog:

Taraftar: "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe'ye alkış."

Şenol Güneş: "Burası benim evim ya! Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın?"

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26 Şubat 2019 , Salı
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