Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş ile Beşiktaş taraftarı arasında tartışma yaşandı.
İşte o diyalog:
Taraftar: "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe'ye alkış."
Şenol Güneş: "Burası benim evim ya! Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın?"
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