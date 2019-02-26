Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş ile Beşiktaş taraftarı arasında tartışma yaşandı.

İşte o diyalog:



Taraftar: "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe'ye alkış."

Şenol Güneş: "Burası benim evim ya! Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın?"