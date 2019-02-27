Şenol Güneş'ten iddialara yalanlama
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş siyah beyazlı ekipten ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı ve istifayı düşünmediğini söyledi.
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