Fenerbahçe'den Şenol Güneş'e göndermeli paylaşım
Fenerbahçe, Vodafone Park'taki Beşiktaş derbisi sonrası taraftarlarının yaptığı bu tezahüratla 'günaydın' mesajı paylaştı.Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştükten sonra unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaştığı 'günaydın' mesajında Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR
Günaydın mesajının ardından resmi siteden yaptığı açıklamayla taraftarına teşekkür eden Fenerbahçe Kulübü; "Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
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