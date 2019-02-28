Beşiktaş'tan ilk açıklama! "Şenol Güneş gitmek zorunda"
Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le anlaştığını resmi olarak açıkladı.
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Haziran ayından itibaren geçerli olacak anlaşmaya göre Şenol Güneş, Milli Takım'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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Bu konulara ilişkin açıklamayı ise Futbol A Takımı'nden sormlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Ajans Beşiktaş'a yaptı.
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