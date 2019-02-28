Beşiktaş'tan ilk açıklama! 'Şenol Güneş gitmek zorunda' - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan ilk açıklama! "Şenol Güneş gitmek zorunda"

Beşiktaş'tan ilk açıklama! "Şenol Güneş gitmek zorunda"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1 Haziran 2019'dan itibaren 4 yıllığına, Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Takım'ın başına geçmesi konusunda anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılardan konuyla ilgili açıklama geldi.
28 Şubat 2019 Perşembe 14:43 Güncelleme: 28.02.2019 14:52
Beşiktaş'tan ilk açıklama! Şenol Güneş gitmek zorunda

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le anlaştığını resmi olarak açıkladı.

TFF, ŞENOL GÜNEŞ'İ RESME AÇIKLADI! HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan ilk açıklama! Şenol Güneş gitmek zorunda

Haziran ayından itibaren geçerli olacak anlaşmaya göre Şenol Güneş, Milli Takım'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ! HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş'tan ilk açıklama! Şenol Güneş gitmek zorunda

Güneş'in bu süre içinde Beşiktaş'ta mı kalacağı, yoksa Milli Takım'ın Mart ayında oynayacağı 2 maça çıkacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Beşiktaş'tan ilk açıklama! Şenol Güneş gitmek zorunda

Bu konulara ilişkin açıklamayı ise Futbol A Takımı'nden sormlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Ajans Beşiktaş'a yaptı.

SERKAN KORKMAZ'DAN ŞENOL GÜNEŞ YORUMU! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş'tan ilk açıklama! Şenol Güneş gitmek zorunda

Kavalcı konuyla ilgili şunları söyledi;

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN