Serkan Korkmaz'dan Şenol Güneş yorumu: Malumun ilanı!
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Serkan Korkmaz'dan Şenol Güneş yorumu: Malumun ilanı!

A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Şenol Güneş'in A Milli Takımlar Teknik Direktörlük görevine getirilmesini değerlendirdi.

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28 Şubat 2019 , Perşembe
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