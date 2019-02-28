Serkan Korkmaz'dan Şenol Güneş yorumu: Malumun ilanı!
A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, Şenol Güneş'in A Milli Takımlar Teknik Direktörlük görevine getirilmesini değerlendirdi.
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