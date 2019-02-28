Zeki Uzundurukan: "Hem Şenol Güneş'in hem TFF'nin hem de Beşiktaş yönetimin kafası rahatladı"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Milli Futbol Takımı'nın başına teknik direktör Şenol Güneş'in geçmesini yorumladı ve "Hem Şenol Güneş'in, hem TFF'nin hem de Beşiktaş yönetiminin kafası rahatladı" dedi.Uzundurukan'ın kullandığı ifadelerin bazıları şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu en doğru kararı verdi. Hem TFF'nin hem Şenol Güneş'in hem de Beşiktaş yönetiminin kafası rahatladı. Son dönemlerde biliyorsunuz Milli Takım çok yıpranmıştı, kadrolar çok yıpranmıştı ayrıca para aşkı milli formanın önüne geçmişti, bu çok tehlikeliydi. Çok çirkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunların önüne geçmek açısından çok önemli."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sosyal medya gündemi (15 Şubat 2019)
- Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünder'in yeni takımı...
- Yumruk yumruğa kavga! Ryan Babel...
- Arda Turan'a çılgın para! Nereden nereye...
- Yılın transferi! Dybala 100 milyon euro'ya...
- UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...
- Çotanak Spor Kompleksi son virajda
- Cenk Tosun'a dev öfke! Yerden yere vurdular...