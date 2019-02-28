Zeki Uzundurukan: "Hem Şenol Güneş'in hem TFF'nin hem de Beşiktaş yönetimin kafası rahatladı"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Milli Futbol Takımı'nın başına teknik direktör Şenol Güneş'in geçmesini yorumladı ve "Hem Şenol Güneş'in, hem TFF'nin hem de Beşiktaş yönetiminin kafası rahatladı" dedi.Uzundurukan'ın kullandığı ifadelerin bazıları şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu en doğru kararı verdi. Hem TFF'nin hem Şenol Güneş'in hem de Beşiktaş yönetiminin kafası rahatladı. Son dönemlerde biliyorsunuz Milli Takım çok yıpranmıştı, kadrolar çok yıpranmıştı ayrıca para aşkı milli formanın önüne geçmişti, bu çok tehlikeliydi. Çok çirkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunların önüne geçmek açısından çok önemli."