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Medipol Başakşehirli Duarte'den transfer sözleri! " 'nin büyük kulüplerinden birine..."

Son dakika spor haberleri... forması giyen , 'dan eski takım arkadaşı ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Brezilyalı futbolcu, "Hakan Çalhanoğlu ile görüşmemde bana çok güzel bir ülkeye gideceğimi, 'nin büyük kulüplerinden birine, şampiyon olmuş bir kulübe gideceğimi söyledi" dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 13:18
Medipol Başakşehirli Duarte'den transfer sözleri! "Hakan Çalhanoğlu Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine..."

'in ara transfer döneminde 'nın ekibinden kadrosuna kattığı , adaptasyon sürecini atlattığını ve 'de çok mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi atlatmada bana çok yardımcı oldu. Burada bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Medipol 'e transferinden önce Milan'da forma giyen milli futbolcu ile de konuştuğunu belirten Leonardo Duarte, "Milan'dan takım arkadaşım Hakan Çalhanoğlu ile görüşmemde bana çok güzel bir ülkeye gideceğimi, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine, şampiyon olmuş bir kulübe gideceğimi söyledi. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Başakşehir formasını çok uzun süre giymek ve mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duarte, son olarak Medipol Başakşehir, sosyal medya ekibinin transferini duyurduğu, "Ninja Kaplumbağlar" filmine atıfta bulunarak ile birlikte yer aldığı videoyla ilgili ise, "Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldım, 'Bakın Rafael de orada ama eksik dediler' Başakşehir'in sosyal medya ekibi çok iyi bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.




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