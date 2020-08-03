Eljero Elia Den Haag’a

Başakşehir'den ayrılacak Eljero Elia'nın ülkesine döneceği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun ADO Den Haag'a transfer olacağı yazıldı. Haag'ın teknik direktörü Aleksander Rankovic, "Elia'yı yönetim de ben de çok istiyoruz. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.