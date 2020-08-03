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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Eljero Elia Den Haag’a

'den ayrılacak 'nın ülkesine döneceği iddia edildi.

'den ayrılacak 'nın ülkesine döneceği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun ADO 'a transfer olacağı yazıldı. Haag'ın teknik direktörü Aleksander Rankovic, "Elia'yı yönetim de ben de çok istiyoruz. Neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

  1. 3.8.2020
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