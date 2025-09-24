CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 23 Eylül 2025 Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu için mutfakta mücadele edecek. Çeşitli yemekler yapmak için ter döken yarışmacılardan hangisi eleme adayı oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 14:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet edecek. Peki, Masterchef Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 24 Eylül Çarşamba günü yayımlanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

24 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

21 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İrem oldu.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
Polonya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Genç yaşta şöhreti arkasında bırakıp sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın yeni hayatına bakın...
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? 14:49
Polonya-Türkiye | CANLI Polonya-Türkiye | CANLI 14:39
Freiburg-Basel maçı ne zaman? Freiburg-Basel maçı ne zaman? 14:38
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! 14:02
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! 13:43
Arda Güler'den çocuk taraftara jest! Arda Güler'den çocuk taraftara jest! 13:03
Daha Eski
Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman? Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:35
Göztepe'de golcüler hazır Göztepe'de golcüler hazır 12:17
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:14
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer... Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer... 12:12
Braga-Feyenoord maçı ne zaman? Braga-Feyenoord maçı ne zaman? 12:08
Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! 12:03