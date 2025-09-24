Masterchef Dokunulmazlık Oyunu hangi takım kazandı? | 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet edecek. Peki, Masterchef Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 24 Eylül Çarşamba günü yayımlanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

24 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de günün eleme adayları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

21 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı İrem oldu.