  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazartesi 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazartesi 2025

Survivor 2025, 14 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 14 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 23:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazartesi 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 14 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 14 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 14 NİSAN 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 14 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım!
Pereira'dan Mourinho sözleri!
DİĞER
Danla Biliç yaşadığı kabusu anlattı! "Yaşadıklarımın eksiği yok, fazlası var"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok?
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor'dan rahat galibiyet! Erzurumspor'dan rahat galibiyet! 22:09
Lider Kocaeli evinde farklı kazandı! Lider Kocaeli evinde farklı kazandı! 22:05
A.Efes deplasmanda galip! A.Efes deplasmanda galip! 21:51
Pereira'dan Mourinho sözleri! Pereira'dan Mourinho sözleri! 21:30
Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! Pereira: Yabancı hakem kararına karşıyım! 21:20
Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok? 20:56
Daha Eski
Beşiktaş'ta soruşturma başlatıldı! Beşiktaş'ta soruşturma başlatıldı! 20:46
Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! Vitor Melo Pereira: Türk hakemliğinin sorunu istikrar! 20:36
Süper Lig'de oranlar güncellendi! Süper Lig'de oranlar güncellendi! 19:40
G.Saray'ı yenen F.Bahçe finalde! G.Saray'ı yenen F.Bahçe finalde! 19:26
Ümraniye'de kazanan yok! Ümraniye'de kazanan yok! 19:05
Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı! 18:37