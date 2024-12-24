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Haberler Magazin MasterChef 2. ceketi kim aldı? - 23 Aralık 2024 MasterChef 2. ceketi alan yarışmacı

MasterChef 2. ceketi kim aldı? - 23 Aralık 2024 MasterChef 2. ceketi alan yarışmacı

MasterChef yeni sezon finali için geri sayım başladı. Son 6'ya kalan yarışmacılar hafta boyunca 5 ceketi almak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef 2. ceketi kim aldı? 22 Aralık 2024 MasterChef 2. ceketi alan yarışmacı ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 15:10
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MasterChef 2. ceketi kim aldı? - 23 Aralık 2024 MasterChef 2. ceketi alan yarışmacı

MasterChef finaline adım adım yaklaşılırken 5 ceketin sahibi de hafta boyunca belli oluyor. Yarışmacılar iki aşamalı elemeden geçerek en yüksek puanı toplamayı ve ceketi giymeyi amaçlıyor. Peki, MasterChef 2. ceketi kim aldı? 23 Aralık 2024 MasterChef 2. ceketi alan yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef2in 23 Aralık 2024 tatihli bölümünde 2. ceketi almak için yarışmacılar iki aşamalı elemeden geçiyor. Aret Sahakyan'ın konuk olduğu bölüm sonrası 2. ceketi alan isim Onur oldu.

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