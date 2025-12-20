Tottenham-Liverpool maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Tottenham-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, Hotspur Stadyum'da Liverpool'u konuk ediyor. Geçen hafta Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle taraftarını hayal kırıklığına uğratan ev sahibi ekip, Thomas Frank'ın disiplinli stratejisiyle evinde 3 puan hedefliyor. Liverpool ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek ilk 5 yarışında hata yapmak istemiyor. Peki Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham-Liverpool maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Londra'daki Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 17. haftasındaki Tottenham-Liverpool maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike