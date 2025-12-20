CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham-Liverpool maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Tottenham-Liverpool maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Premier Lig’in 17. haftasında futbolseverleri dev bir randevu bekliyor. 22 puanla 11. sırada yer alan Tottenham, sahasında 26 puanlı 7. sıradaki Liverpool’u konuk ediyor. Ev sahibi , taraftarı önünde kazanarak orta sıralardan kurtulmayı amaçlarken; Liverpool, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Her iki takımın da puan tablosundaki konumunu doğrudan etkileyecek olan bu kritik mücadelenin yayın bilgileri ise merak konusu. İşte Tottenham-Liverpool maçına dair tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:39
Tottenham-Liverpool maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Tottenham-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, Hotspur Stadyum'da Liverpool'u konuk ediyor. Geçen hafta Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle taraftarını hayal kırıklığına uğratan ev sahibi ekip, Thomas Frank'ın disiplinli stratejisiyle evinde 3 puan hedefliyor. Liverpool ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek ilk 5 yarışında hata yapmak istemiyor. Peki Tottenham-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham-Liverpool maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Londra'daki Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 17. haftasındaki Tottenham-Liverpool maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike

