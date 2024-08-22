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KARDELEN TATLISI TARİFİ | Kardelen Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Kardelen Tatlısı, son dönemde en çok araştırılan tatlı tarifleri arasında popülerlik kazandı. Türk mutfağının beğenilen lezzetlerinden olan ve hafif yapısıyla yaz aylarında tercih edilen Kardelen Tatlısı tarifini merak edenler için 'Kardelen Tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'nı haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 16:53
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KARDELEN TATLISI TARİFİ | Kardelen Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARDELEN TATLISI TARİFİ | Kardelen Tatlısı, Türk tatlılarının en sevilenleri arasında öne çıkıyor. Misafir sofralarını şenlendiren, pratik yapımı ve enfes lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan Kardelen Tatlısı tarifini araştıranlar, arama motorlarında 'Kardelen Tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'nı sorguluyor. İşte detaylar...

KARDELEN TATLISI TARİFİ

Malzemeleri:

Keki için;

📍 4 adet yumurta

📍 1 çay bardağı toz şeker

📍 1 paket vanilya

📍 1 paket kabartma tozu

📍 1 su bardağı un

Keki ıslatmak için;

📍 3 su bardağı süt

📍 yarım paket krema

Kreması için;

📍 1 litre süt

📍 1 su bardağı toz şeker

📍 Yarım su bardağı nişasta

📍 Yarım su bardağı un

📍 1 paket vanilya

📍 80 gr beyaz çikolata

📍 Yarım paket sıvı krema

Arası için;

📍 Antep fıstığı

Üzeri için;

📍 Hindistan cevizi

Yapılışı:

📍 İlk olarak kardelen tatlısının muhallebisi için tencereye süt, nişasta, un, şeker, yumurta sarısı, alıp pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Göz göz oluncaya kadar pişirin.

📍 Pişen muhallebiyi ocaktan alın ve içerisine vanilya, beyaz çikolatayı ekleyip, çikolata eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakın.

📍 Soğuyan muhallebinin üzerine 1 paket krem şanti ve yarım çay bardağı süt ilave edip, mikserle 4-5 dakika çırpın.

📍 Keki ıslatmak için; süt, sıvı krema ve şekeri bir kapta karıştıralım ve kenarda bekletin.

📍 Keki için, yumurta ve şekeri çırpın. Sütü ekleyin.

📍 Un, kabartma tozu, vanilyayı eleyerek karışıma un kalmayacak şekilde yedirin.

📍 Yağlı kağıt serili borcama hamuru boşaltın.

📍 170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında, yaklaşık 25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

📍 Soğuyan keki ortadan ikiye bölün. Kekin birini kek kalıbına yerleştirin.Süt ve sıvı krema karışımının yarısını kekin üzerine gezdirin.

📍 Muhallebinin yarısını da güzelce üzerine yayarak, düzleştirin,fındık ve fıstık içi serpin.Sonra ortadan böldüğümüz kekin diğer yarısını üzerine kapatın ve ayırdığınız süt-krema karışımını tekrar kekin üzerine gezdirin.

📍 Kalan muhallebiyi de kekin üzerine tamamen dökün ve güzelce düzleştirin. Hindistan cevizi serperek, kekin üzerini kaplayın.

📍 Kardelen tatlısını buzdolabında bir gece ya da en az 7-8 saat beklettikten sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Püf Noktaları:

📍 Muhallebiyi pişirirken sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

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