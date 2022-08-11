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YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yasak Krallık (The Forbidden Kingdom) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

İlk olarak 2008 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan Yasak Krallık filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. Aksiyon ve macera türündeki Yasak Kralllık filminin özeti ve oyuncularına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:30
YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yasak Krallık (The Forbidden Kingdom) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Rob Minkoff'un yönetmen koltuğuna oturduğu ve Jet Li, Jackie Chan, Michael Angarano ile Yifei Liu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı, senaryosunu John Fusco'nun üstlendiği Yasak Krallık filmine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir çocuktur. Hayranı olduğu bu filmleri, Yaşlı Sekme adında kör bir adamın işlettiği tefeci dükkanından almaktadır.

Jason, günün birinde bu dükkanda antika bir eşyaya rastlar. Bu eşya, Çin imparatorlarından Monkey King'in savaş kılıcıdır. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de bulur.

Burada sarhoş bir kung-fu ustası olan Lu Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve güzel Golden Sparrow ile karşılaşır. Bütün bu insanların amacı ise kötü niyetli Jade Warlord'un elinden kralı kurtarmaktır.

YASAK KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jet Li
  • Jackie Chan
  • Michael Angarano
  • Collin Chou
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