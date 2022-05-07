İrem Tuncer kimdir? Nereli ve kaç yaşıda? İrem Tuncer'in mesleği ne?

İrem Tuncer ismi bir süredir sosyal medyada gündem konusu oldu. İnternet kullanıcıları İrem Tuncer'in hayatını, yaşını ve kariyerini merak ederken "İrem Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Tuncer ne iş yapıyor, mesleği ne?" sorularına yanıt arıyor. Tuncer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olup eğitim hayatına da İstanbul'da başlamıştır.

İrem Tuncer'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından adı sıkça duyulmaya başlanan isim oyunculuk yapıyor ve kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım atmıştır. Lise yıllarında tiyatroya ilgi duyarak başlayan İrem Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Tuncer ne iş yapıyor, mesleği ne?

İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. "Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.