Ziraat Türkiye Kupası
Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Deportivo Alaves ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi iki takım da 3 puan almak isterken, ev sahibi ekip 18 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında yer alan ve bir an önce yukarıya doğru çıkmayı hedefleyen deplasman takımının ise 11 puanı bulunuyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 19:51
Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 18. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Real Oviedo kozlarını paylaşacak. Sahasında maça çıkacak Alaves, 18 puanla 15. sıradaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken; ligin dibinde bulunan ve 11 puanı olan Real Oviedo ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle çıkarak çıkış arıyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı 4 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
