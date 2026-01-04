Galatasaray-Trabzonspor | Ortak basın toplantısı

Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi öncesi ortak basın toplantısı düzenliyor. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile Mauro Icardi; Trabzonspor'da ise Teknik Direktör Fatih Tekke ile Anthony Nwakaeme'nin açıklamalarda bulunduğu ortak basın toplantısını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

G.SARAY-TRABZONSPOR | ORTAK BASIN TOPLANTISI

ASpor CANLI YAYIN

OKAN BURUK: HER KUPA BİZİM İÇİN DEĞERLİ

"Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."

FATİH TEKKE: BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA...

"Güzel sözleri için Okan Ağabey'e teşekkür ediyorum. İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

MAURO ICARDI: BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ

"Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselik kupayı kazanmak istiyoruz."

ANTHONY NWAKAEME: TRABZONSPOR HER KUPAYI İSTER

"Eksik oyuncularımız var. Aramızda olmayan arkadaşlar var ama en önemlisi Trabzonspor forması yarın sahada olacak. Galatasaray gibi maçlar futbola daha farklı bir tat katabiliyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor oynadığı her maçı, her kupayı kazanmak ister."