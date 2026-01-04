CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Trabzonspor | Ortak basın toplantısı

Galatasaray-Trabzonspor | Ortak basın toplantısı

Galatasaray ve Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da oynayacakları yarı final mücadelesi öncesi ortak basın toplantısı düzenliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Trabzonspor | Ortak basın toplantısı

Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi öncesi ortak basın toplantısı düzenliyor. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile Mauro Icardi; Trabzonspor'da ise Teknik Direktör Fatih Tekke ile Anthony Nwakaeme'nin açıklamalarda bulunduğu ortak basın toplantısını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

G.SARAY-TRABZONSPOR | ORTAK BASIN TOPLANTISI

ASpor CANLI YAYIN

OKAN BURUK: HER KUPA BİZİM İÇİN DEĞERLİ

"Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."

FATİH TEKKE: BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA...

"Güzel sözleri için Okan Ağabey'e teşekkür ediyorum. İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

MAURO ICARDI: BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ

"Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselik kupayı kazanmak istiyoruz."

ANTHONY NWAKAEME: TRABZONSPOR HER KUPAYI İSTER

"Eksik oyuncularımız var. Aramızda olmayan arkadaşlar var ama en önemlisi Trabzonspor forması yarın sahada olacak. Galatasaray gibi maçlar futbola daha farklı bir tat katabiliyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor oynadığı her maçı, her kupayı kazanmak ister."

F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Dünyanın en değerli 19 futbolcusu! Zirvede 3 isim var…
Elif Kumral'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? 19:51
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 19:40
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! 19:30
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 18:44
Hellas Verona-Torino maçı detayları Hellas Verona-Torino maçı detayları 18:29
Loreint-Metz maçı ne zaman? Loreint-Metz maçı ne zaman? 18:19
Daha Eski
Brest-Auxerre maçı ne zaman? Brest-Auxerre maçı ne zaman? 18:13
Le Havre-Angers maçı ne zaman? Le Havre-Angers maçı ne zaman? 18:07
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 18:00
Fas-Tanzanya maçı detayları Fas-Tanzanya maçı detayları 17:55
Real Madrid-Real Betis maçı detayları Real Madrid-Real Betis maçı detayları 17:45
M. United deplasmanda 2 puan bıraktı! M. United deplasmanda 2 puan bıraktı! 17:26