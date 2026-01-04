CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Anthony Nwakaeme: Kupayı istiyoruz

Anthony Nwakaeme: Kupayı istiyoruz

Trabzonspor'da 6 ay aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanan Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:27
Anthony Nwakaeme: Kupayı istiyoruz

Trabzonspor'da futbolcu Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynanacak Galatasaray maçı öncesi konuştu. Nwakeme, "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak. Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum.Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Sonra da kupayı istiyoruz. Ligde iyi gidiyoruz, çok daha iyi olabilirdik. Şu an öncelik yarınki maçı kazanmak ve ardından kupaya uzanmak..." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

