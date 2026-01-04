Mallorca-Girona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mallorca-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 18. haftasında Mallorca ile Girona, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca, iki maçtır süren galibiyet özlemine son vererek 18 puanla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Girona ise 15 puanla bulunduğu düşme hattından kurtulmak için hata yapmadan 3 puan almanın peşinde. Peki, Mallorca-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALLORCA-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Mallorca-Girona maçı 4 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

MALLORCA-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.