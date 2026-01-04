CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mallorca-Girona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mallorca-Girona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Mallorca ile Girona karşı karşıya gelecek. Jagoba Arrasate yönetiminde 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlayan Mallorca, 18 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan düşme hattından çıkmayı hedefleyen Girona'nın ise 15 puanı bulunuyor. Peki, Mallorca-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 19:59
Mallorca-Girona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mallorca-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 18. haftasında Mallorca ile Girona, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca, iki maçtır süren galibiyet özlemine son vererek 18 puanla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Girona ise 15 puanla bulunduğu düşme hattından kurtulmak için hata yapmadan 3 puan almanın peşinde. Peki, Mallorca-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALLORCA-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Mallorca-Girona maçı 4 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

MALLORCA-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

