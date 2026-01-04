Inter-Bologna MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Inter ile Bologna, kritik bir randevuda kozlarını paylaşacak. Cristian Chivu'nun yönetimindeki Inter, şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirveye çıkmayı planlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Bologna ise 26 puanla ligdeki yerini korurken, dört maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da 18. haftada oynanacak Inter-Bologna maçı 4 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

INTER-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Bologna maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.