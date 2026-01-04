CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Inter-Bologna MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Bologna MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter ile Bologna karşı karşıya gelecek. Cristian Chivu yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Inter, kritik maçı kazanarak zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan zorlu deplasmanda 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlayan Bologna'nın ise 26 puanı bulunuyor. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 20:17
Inter-Bologna MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Inter ile Bologna, kritik bir randevuda kozlarını paylaşacak. Cristian Chivu'nun yönetimindeki Inter, şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirveye çıkmayı planlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Bologna ise 26 puanla ligdeki yerini korurken, dört maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da 18. haftada oynanacak Inter-Bologna maçı 4 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

INTER-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Bologna maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

