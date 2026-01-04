CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Torino CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Torino CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Hellas Verona ile Torino karşı karşıya gelecek. Paola Zanetti yönetiminde küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen ev sahibi ekip, 12 puanla 18. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda kazanarak çıkış arayan Marco Baroni ve öğrencileri ise 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Hellas Verona-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 18:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona-Torino CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayıınız...

İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı, Hellas Verona ile Torino arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Paolo Zanetti yönetimindeki Verona, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkarken 12 puanla 18. sırada yer alıyor. Deplasmanda galibiyet arayacak olan Torino ise Marco Baroni önderliğinde çıkış yakalamayı hedefliyor ve 20 puanla 13. basamakta bulunuyor. Peki, Hellas Verona-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 18. haftada oynanacak Hellas Verona-Torino maçı 4 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

HELLAS VERONA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Marcantonio Bentegodi'de oynanacak Hellas Verona-Torino maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda!
DİĞER
Fenerbahçe’ye dev golcü önerisi! Son karar Tedesco’nun
Maduro sonrası Venezuela ordusu mercek altında: Rakamlarla askeri kapasite
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!
G.Saray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 18:44
Hellas Verona-Torino maçı detayları Hellas Verona-Torino maçı detayları 18:29
Loreint-Metz maçı ne zaman? Loreint-Metz maçı ne zaman? 18:19
Brest-Auxerre maçı ne zaman? Brest-Auxerre maçı ne zaman? 18:13
Le Havre-Angers maçı ne zaman? Le Havre-Angers maçı ne zaman? 18:07
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 18:00
Daha Eski
Fas-Tanzanya maçı detayları Fas-Tanzanya maçı detayları 17:55
Real Madrid-Real Betis maçı detayları Real Madrid-Real Betis maçı detayları 17:45
M. United deplasmanda 2 puan bıraktı! M. United deplasmanda 2 puan bıraktı! 17:26
G.Saray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:07
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 17:06
Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e gitti! Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e gitti! 16:43