Kazanacağız

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Konyaspor, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti. Antalya'ya hareket öncesinde Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri, Kayacık Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Edilen duanın ardından yeşil-beyazlı kafile, taraftarların meşale ve tezahüratları eşliğinde yola çıktı. Çok sayıda taraftar, oluşturdukları araç konvoyuyla takım otobüsüne kent çıkışına kadar eşlik ederek, sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ömer Atiker, "Hedefimiz kupayı kazanmak. İnşallah amacımıza ulaşacağız ve kupayı Konya'mıza getireceğiz. Bu yolda Konyaspor'umuza başarılar diliyorum" dedi.