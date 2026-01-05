CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor'da 4 ayrılık

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Atan, "Geldiğimiz dönemki beklenti ile şu an arasında çok büyük farklar var, hayal kırıklıkları var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Transferde Deniz Türüç ve Svendsen açıklandı. Arif Boşluk da tamam. Berkan Kutlu ile de prensipte anlaşmaya vardık. Beklentimiz en kısa süre takıma ve kampa katılması. Bu kamp dönemi itibarıyla Calusic, Pedrinho, Stefanescu ve Mücahit İbrahimoğlu aramızda olmayacaklar. Böyle planladık" dedi.

