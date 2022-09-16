Konyaspor Galatasaray karşılaşması öncesi Robert Muric'in sakatlığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmasmanına çıkan Konyaspor, Hırvat oyuncusu Robert Muric'in sakatlığı nedeniyle kadrodan cıkarıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamalada, "Futbolcumuz Robert Muric, sol uyluk arkasında hisettiği ağrı üzerine yapılan MR tetkiki sonucunda proksimal hamstring tendonunda ve kas içinde 1. derece ödem ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Muric'in 5 ile 7 gün sonra takımla çalışmalara başlanması beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.