Atiker Konyaspor'da sol beke Zuta
Konyaspor, ilk transferini Hırvatistan’da Rijeka’dan 26 yaşındaki Makedon asıllı İsveçli sol bek Zuta ile yaptı.
Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen Konyaspor, transferde de boş durmuyor. Yeşil-beyazlılar, Hırvatistan'da Rijeka takımının Makedon asıllı İsveçli sol beki Leonard Zuta'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcunun bugün imzayı atması bekleniyor. 2015-16'da İsveç ekibi Hacken'dan Rijeka'ya transfer olan Zuta, takımın değişmez isimlerinden oldu. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan genç sol bek, Rijeka'da toplamda 139 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bu sezon 17 maçta forma giyen Zuta, 2 de asist yaptı. Makedonya Milli Takımı'yla da 15 maçta boy gösterdi.
HAZIR KUVVET
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımda bek konusunda eksikleri olduğnu ve Zuta transferiyle burada alternatif sağladıklarını söyledi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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