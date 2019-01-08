Atiker Konyaspor'da sol beke Zuta
08 Ocak 2019, Salı
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Atiker 'da sol beke Zuta

Atiker Konyaspor'da sol beke Zuta

, ilk transferini ’da Rijeka’dan 26 yaşındaki Makedon asıllı İsveçli sol bek Zuta ile yaptı.

'ın teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen , transferde de boş durmuyor. Yeşil-beyazlılar, 'da Rijeka takımının Makedon asıllı İsveçli sol beki Leonard Zuta'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcunun bugün imzayı atması bekleniyor. 2015-16'da İsveç ekibi Hacken'dan Rijeka'ya transfer olan Zuta, takımın değişmez isimlerinden oldu. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan genç sol bek, Rijeka'da toplamda 139 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bu sezon 17 maçta forma giyen Zuta, 2 de asist yaptı. Makedonya Milli Takımı'yla da 15 maçta boy gösterdi.

HAZIR KUVVET

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımda bek konusunda eksikleri olduğnu ve Zuta transferiyle burada alternatif sağladıklarını söyledi.

  1. 8.1.2019
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