Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe gelişiyle çıkışa geçen Konyaspor, transferde de boş durmuyor. Yeşil-beyazlılar, Hırvatistan'da Rijeka takımının Makedon asıllı İsveçli sol beki Leonard Zuta'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcunun bugün imzayı atması bekleniyor. 2015-16'da İsveç ekibi Hacken'dan Rijeka'ya transfer olan Zuta, takımın değişmez isimlerinden oldu. Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan genç sol bek, Rijeka'da toplamda 139 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Bu sezon 17 maçta forma giyen Zuta, 2 de asist yaptı. Makedonya Milli Takımı'yla da 15 maçta boy gösterdi.



HAZIR KUVVET



Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımda bek konusunda eksikleri olduğnu ve Zuta transferiyle burada alternatif sağladıklarını söyledi.