Aston Villa 2-4 Olympiakos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Aston Villa ile Olympiakos yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

6 golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla konuk takım oldu. Olympiakos'un galibiyet gollerini 16, 29 ve 56. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 67. dakikada Santiago Hezze kaydetti. Aston Villa'nın sayıları ise 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby'den geldi. Aston Villa'da Douglas Luiz 84. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla Yunan temsilcisi final için büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.