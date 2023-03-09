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Gent Başakşehir maçı CANLI | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Gent ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Belçika'dan avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Gent - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:56
Gent Başakşehir maçı CANLI | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.

Turnuvada temsilcimiz Başakşehir Belçika deplasmanında Gent ile karşılaşıyor.

Gent - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.


KONFERANS LİGİ'NDE 12 MAÇTA 8 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk kez bu sene katılan Medipol Başakşehir, turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR ZORLU RAKİPLERİNİ ELEDİ

2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu turda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi. 3. turda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 ve 3-0'la geçerek turnuvanın dışına iten turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-1'in rövanşında 3-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina takımlarıyla mücadele ettiği A Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

GENT PLAY-OFF'TA KARABAĞ'I ELEDİ

Konferans Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Belçika temsilcisi Gent ise Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşti. Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent, son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

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