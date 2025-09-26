CANLI SKOR ANA SAYFA
Billy Vigar kimdir? Billy Vigar kaç yaşında, nereli?

Billy Vigar kimdir? Billy Vigar kaç yaşında, nereli?

Billy Vigar, Arsenal altyapısından yetişen ve Chichester City formasıyla futbol hayatını sürdüren İngiliz genç futbolcuydu. Vigar25 Eylül 2025 tarihinde yaşadığı ciddi beyin yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Peki Billy Vigar kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte Vigar’ın kariyerine dair detaylar.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 09:37
Billy Vigar kimdir? Billy Vigar kaç yaşında, nereli?

Billy Vigar kimdir? Billy Vigar kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı merak ediliyor. Futbol dünyası, genç oyuncu Billy Vigar'ın ani vefatıyla yasa boğuldu. Arsenal altyapısından yetişen ve Chichester City forması giyen Vigar, sahada yaşadığı ciddi bir kazayla 25 Eylül 2025'te hayatını kaybetti. Billy Vigar kimdir, kaç yaşında ve hangi şehirde doğmuştur? Detaylar haberimizde...

BILLY VIGAR KİMDİR?

Billy Vigar, 22 Ekim 2003 doğumlu İngiliz eski profesyonel futbolcudur. Futbolculuk kariyerine Arsenal altyapısında başlamış, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak kulüpteki yedinci sezonunu geçirmiştir. Arsenal'de geçirdiği süre boyunca, özellikle Premier League 2 ve FA Youth Cup gibi turnuvalarda gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Ancak, ilk takımda forma şansı bulamayan Vigar, sırasıyla Hastings United ve Chichester City gibi kulüplerde kariyerine devam etmiştir.

Vigar, 20 Eylül 2025 tarihinde Chichester City formasıyla Wingate & Finchley karşısında oynadığı maçta, topu dışarı çıkmaktan kurtarmaya çalışırken saha kenarındaki sert bir duvara çarpmış ve ciddi bir beyin yaralanması geçirmiştir. Maç, olayın ardından 13. dakikada tatil edilmiştir. Vigar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, ancak 25 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

BILLY VIGAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Vigar'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Geçen Cumartesi günü geçirdiği ciddi beyin hasarının ardından Billy Vigar suni komaya alındı. Salı günü iyileşme şansını artırmak için bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Bu ameliyat yardımcı olsa da, yaralanma onun için çok ağır oldu ve Perşembe sabahı hayatını kaybetti." ifadeleri yer aldı.

Arsenal, Vigar'ın "kararlı ve çok yönlü bir oyuncu" olduğunu belirterek kulüp tarihindeki önemli oyunculardan biri olarak saygılarını sunmuştur. Chichester City kulübü de Vigar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletmiş ve yaklaşan maçlarını ertelemiştir.

