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Survivor Hasan kimdir? | Hasan Yalnızoğlu neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Hasan Yalnızoğlu vefat etti. Sporcu yaşamı ile bilinen Survivor Hasan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Survivor Hasan kimdir? Hasan Yalnızoğlu neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? sorguları yapılırken merak edilenleri sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 22:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 22:13
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Survivor Hasan kimdir? | Hasan Yalnızoğlu neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Survivor Hasan olarak da bilinen Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberinin ardından arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. Tedavi gördüğü Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Yalnızoğlu'nun ardından Survivor Hasan kimdir? Hasan Yalnızoğlu neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu 20 Ekim 1974 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçidir.

Aslen Fındıklı, Rizeli Laz bir aileden olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Yalnızoğlu, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Sinema filmlerinde rol alan Hasan, Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu.

2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır.

2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi. Bunun üzerine Özerman, Hasan'ı Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybetti.

HASAN YALNIZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Yalnızoğlu, tedavi gördüğü Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 50 yaşında vefat eden Survivor Hasan'ın 7 yaşında bir kızı vardı.

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