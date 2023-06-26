Haberler Kimdir Paulo Dybala kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Paulo Dybala kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Paulo Dybala ile ilgili araştırma yapanlar, Paulo Dybala kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Paulo Dybala kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 16:00
Paulo Dybala kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Paulo Dybala'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinfutbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Paulo Dybala kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

PAULO DYBALA KİMDİR?

Paulo Dybala, 15 Kasım 1993 yılında Laguna Larga, Arjantin'de düyaya gelmiştir. Forvet arkası olarak görev yapmaktadır. 177 cm boyundaki Dybala, Arjantin Milli Takımı ile 38 kez maça çıkmış 3 gol kaydetmiştir. Roma forması giyen yıldız futbolcu by sezon İtalyan ekibinde 38 maça çıktı 18 gol 8 asist üretti.

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