TORAL BAYRAMOV KİMDİR? | Toral Bayramov kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - TRANSFER HABERLERİ

Toral Bayramov, Galatasaray'ın transfer gündemine oturdu ve futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Karabağ FK'da forma giyen Toral Bayramov kimdir, hangi pozisyonda oynuyor? İşte Toral Bayramov'a dair detaylar...

TORAL BAYRAMOV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelen Toral Bayramv, 185 cm boyundadır ve sol ayağını kullanmaktadır. Karabağ FK takımında defans mevkiinde forma giyen Toral Bayramov, son olarak Galatasaray'ın radarına girdikten sonra gündemde yer almıştır.

Kariyeri boyunca 72 resmi maça çıkan Bayramov, bu müsabakalarda 4 gol atıp 11 asist üretme başarısı göstermiştir.

Bayramov, Azerbaycan Milli Takımı ile 10 maça çıkmıştır.