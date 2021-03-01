Colin Kazım Richards (Kazım Kazım) kimdir? Yaşı, hayatı, kariyeri ve bilinmeyenleri...

Colin Kâzım Richards ya da Kâzım Kâzım (d. 26 Ağustos 1986; Leytonstone, Londra, İngiltere) santrfor mevkisinde oynayan İngiltere'de yetişmiş Türk futbolcudur. Championship takımlarından Derby County'de forma giymektedir.

Kariyerine QPR'da başlayan Colin Kazım Richards, daha sonra Arsenal altyapısı, Bury, Brighton, Fenerbahçe, Toulouse, Galatasaray, Olympiakos, Blackburn, Bursaspor, Feyenoord, Coritiba, Corinthians, Celtic, Lobos, Tiburones Rojos de Veracruz, CF Pachuca ve Derby'de oynadı.

IRKÇILIĞA MARUZ KALDI

Öte yandan Eski İngiliz yıldız futbolcu Wayne Rooney'nin Derby County'de teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyerinde yeniden çıkışa geçen 34 yaşındaki Kazım, son maçlarda attığı kritik gollerle takımının ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlıyor.

Son olarak bu hafta Derby County ile Nottingham Forest arasında oynanan "Doğu Midlands" derbisinde takımı 1-0 gerideyken 84. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirerek maçın skorunu belirleyen Kazım Kazım, takımının maçta puan elde etmesinde başrolü oynadı.

ROONEY'IN GÜVENİNİ KAZANDI

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Philip Cocu'nun tavsiyesiyle geçen yıl ekim ayında Derby County'nin kadrosuna katılan Kazım Kazım, Hollandalı teknik adamın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Wayne Rooney'nin gelişiyle kariyerinde çıkışa geçti.

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevi üstlenen Rooney'nin tercihiyle aralık ayından itibaren maçlara ilk 11'de başlayan Kazım Kazım, bugüne kadar 7 gole imza atarak takımının en skorer oyuncusu konumuna geldi.

Üstün performansıyla taraftarın en güvendiği oyuncular arasına kısa sürede adını yazdıran Kazım Kazımlı Derby County, 24 takımın yer aldığı ligde 38 puan toplayarak küme düşme hattından 18'inciliğe kadar yükseldi.

KARİYER REKORU KIRABİLİR

Kazım Kazım, bu sezon kariyerinin en iyi performanslarından birine şimdiden imza attı.

Kariyerinin en iyi performansını Hollanda temsilcisi Feyenoord'da 2014-15 sezonunda ligi 11 golle tamamlayarak elde eden Kazım, bu sezon 5 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Üstün performansının ardından taraftarın, teknik ekip ve yönetimin tam desteğini alan Kazım'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi de uzatıldı.

Nottingham Forest maçı öncesinde Derby County yönetimiyle anlaşmaya varan Kazım, İngiltere temsilcisinde gelecek sezon da forma giyecek.

Kazım'ın performansından övgüyle bahseden Rooney, "Bizimle bir sezon daha kalmayı hak etti. Performansı gerçekten mükemmel. Karakteri ve lider özelliğiyle soyunma odasında takımını da ateşliyor. Sözleşme yenileme konusunda elimizi çabuk tuttuk çünkü onun burada kalması, bizim için çok önemli. Oyuncuların farklı karakter ve yetenekleri olmasını anlıyorum. Kazım, performansının yanı sıra liderlik özelliğiyle de bizim için çok anlam ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.