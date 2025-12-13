CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 16:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Dorukhan, Denswil, Ait Bennasser, Opoku, Benes, Tuci, Cardoso, Ramazan, Mane, Onugkha

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Lima, Fatih, Ruan, Ümit, Makouta, Hadergjonaj, Hwang, Hagi, Ogundu

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

TOD-REKLAM
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven!
DİĞER
Fenerbahçe’den Jadon Sancho operasyonu! Ayrılık gemilerini yaktı
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Ç. Rizespor evinde kazandı!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan amatör kulüplere malzeme desteği! Trabzonspor'dan amatör kulüplere malzeme desteği! 16:37
Bayer Leverkusen-Köln maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Köln maçı ne zaman? 16:01
Manisa 1 attı! 3 aldı Manisa 1 attı! 3 aldı 15:37
Sarıyer'de kazanan İstanbulspor! Sarıyer'de kazanan İstanbulspor! 15:31
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 15:16
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 15:04
Daha Eski
Barcelona-Osasuna maçı bilgileri! Barcelona-Osasuna maçı bilgileri! 14:51
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 14:42
RCD Mallorca-Elche CF maçı bilgileri! RCD Mallorca-Elche CF maçı bilgileri! 14:33
Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! 14:21
Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! 14:17
Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? 14:02