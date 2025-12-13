Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Dorukhan, Denswil, Ait Bennasser, Opoku, Benes, Tuci, Cardoso, Ramazan, Mane, Onugkha
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Lima, Fatih, Ruan, Ümit, Makouta, Hadergjonaj, Hwang, Hagi, Ogundu
KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.