Kayserispor corona virüsü tedbirlerine aykırılıktan ceza aldı!

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 8.haftasından evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olarak kapatan Hes Kablo Kayserispor Kulübü'ne ceza verdi.

Sarı-kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası ve İhtar Cezası geldi. Kayseri temsilcisine, 12.11.2020 ve 20 sayılı toplantısında alınan kararlar neticesinde maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı para cezası verilirken, corona virüsü salgını nedeniyle talimatlara aykırılıktan ise ihtar cezası verildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor Kulübünün, 08.11.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor Süper Lig müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün, 'Corona virüsü Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara' aykırılıktan İhtar Cezası ile cezalandırılmasına verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.