Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli oyuncuları bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray gözünü, o isme dikti.
Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli oyuncuları bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray gözünü, o isme dikti.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın hedefinde, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman var.
Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz transfer döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair-play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray işi bitirecek.
A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman çok yönlü bir hücum oyuncusu.
Sağ ayağını kullanan ve sol açıkta oynayan Kenan kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam etmeyi düşünmüyor.
26 yaşındaki oyuncu ile Başakşehir ilgilense de Kenan'ın Türkiye'deki ilk tercihi Galatasaray.