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imza için sezon sonunu bekliyor!

Yaz döneminde kadrosunu önemli futbolcularla güçlendiren , sezon sonunda boşa çıkacak olan o ismi renklerine bağlamayı planlıyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 08:20
Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli oyuncuları bonservis ödemeden kadrosuna katan gözünü, o isme dikti.

Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın hedefinde, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman var.

Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair-play yüzünden ödeyemeyen işi bitirecek.

Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman çok yönlü bir hücum oyuncusu.

Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

Sağ ayağını kullanan ve sol açıkta oynayan Kenan kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray imza için sezon sonunu bekliyor!

26 yaşındaki oyuncu ile Başakşehir ilgilense de Kenan'ın Türkiye'deki ilk tercihi .

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