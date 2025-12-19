Esenler Erokspor-Sarıyerspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta programı, İstanbul futbolunu yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Esenler Erokspor ile Sarıyerspor'u karşı karşıya getirecek bu mücadelede iki ekip de sahaya farklı hedeflerle çıkacak. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Esenler Erokspor, topladığı 32 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Konuk ekip Sarıyerspor cephesinde ise öncelik ligde kalma mücadelesi. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen lacivert-beyazlılar, 17 puanla 18. basamakta bulunuyor. Peki, Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Esenler Erokspor-Sarıyerspor 19 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

