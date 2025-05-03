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Haberler İtalya Serie A Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Inter ile Hellas Verona 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 09:22
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Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Hellas Verona maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; Arnautovic, Thuram

Hellas Verona: Montipo; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera

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