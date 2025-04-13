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Haberler İtalya Serie A Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Atalanta ile Bologna 32. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 11:55
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Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta-Bologna maçı 13 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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