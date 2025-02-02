Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma - Napoli maçı 2 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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