Como - Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Como 1907 - Hellas Verona 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como 1907 - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como - Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Como - Verona maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉20 DAKİKADA TÜM VÜCUDU ÇALIŞTIRAN HAREKETLER | EVDE SPOR HAREKETLERİ