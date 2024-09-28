  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A

Como 1907 - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Como 1907 - Hellas Verona 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como 1907 - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Como 1907 - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como - Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Como 1907 - Hellas Verona 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como 1907 - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como - Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Como - Verona maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉20 DAKİKADA TÜM VÜCUDU ÇALIŞTIRAN HAREKETLER | EVDE SPOR HAREKETLERİ

ASpor CANLI YAYIN

Mourinho'dan Antalya maçı için radikal karar!
Hyundai
DİĞER
20 yıl sonra bir kez daha baba olan İlhan Mansız oğlu Imre Leon ile böyle görüntülendi!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail'e karşı harekete geçmeli
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya evinde farklı kazandı! Kanarya evinde farklı kazandı! 17:11
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi başladı! 16:58
M. City'e Newcastle engeli! M. City'e Newcastle engeli! 16:41
"Güzel bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz!" "Güzel bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz!" 16:32
Samsunspor - Göztepe maçında sahaya ambulans girdi! Samsunspor - Göztepe maçında sahaya ambulans girdi! 16:30
Toprak Razgatlıoğlu 2. oldu Toprak Razgatlıoğlu 2. oldu 16:11
Daha Eski
G.Saray deplasmanda rahat kazandı! G.Saray deplasmanda rahat kazandı! 16:11
Torino - Lazio maçı ne zaman? Torino - Lazio maçı ne zaman? 16:02
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? 15:50
Angers - Stade Reims maçı ne zaman? Angers - Stade Reims maçı ne zaman? 15:39
Como - Verona maçı ne zaman? Como - Verona maçı ne zaman? 15:35
Nantes - Saint-Etienne maçı ne zaman? Nantes - Saint-Etienne maçı ne zaman? 15:31